Полетит прямо к оккупантам: Зеленский подписал французскую ракету SCALP
Источник:Владимир Зеленский
Украина 6 августа получила от Франции дальнобойные крылатые ракеты SCALP-EG. Впоследствии стало известно, что одну из них лично подписал Владимир Зеленский.
Это произошло во время торжеств по случаю Дня Воздушных сил нашего государства. Теперь ракета SCALP-EG, очевидно, улетит прямиком в сторону оккупантов.
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Зеленский подписал ракету SCALP-EG
На французском боеприпасе Зеленский написал украинский национальный лозунг – "Слава Украине!". Кроме того, он также поставил на ракете SCALP-EG свою личную подпись.
Владимир Зеленский поставил свою подпись на ракете SCALP-EG / Фото Офиса Президента
Тогда глава государства отметил Воздушные силы Украины, сказав, что они – спасители жизни каждого украинца. Таким образом, он поздравил их с профессиональным праздником.
Мы благодарим за тысячи спасенных жизней в городах и селах. Украина может сражаться и жить, потому что есть наши воины, которые очищают наше небо от российского зла,
– подчеркнул Зеленский.
Президент также заверил, что придет время, когда в украинском небе не найдется места ни одному российскому истребителю, ракете и дрону оккупантов.
Напоследок Владимир Зеленский поблагодарил всех в мире, кто помогает защищать украинское небо и жизнь наших граждан.
Что известно о ракете SCALP-EG
- SCALP-EG – это авиационная крылатая ракета класса "воздух – земля", которую производит компания MBDA. Эта ракета совместно разработана Британией и Францией, а ее аналогичное название – Storm Shadow.
- Вес боевой части – 450 килограммов. Эти ракеты есть в нескольких модификациях с дальностью полета от 290 до 560 км.
- Стоимость одной ракеты составляет 850 тысяч евро. Ее скорость составляет 1000 километров в час.
Что известно о передаче Украине ракет SCALP-EG
- Перед началом саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине дальнобойных ракет SCALP-EG. Точного количества, которое планирует Франция передать Украине, Макрон не сказал.
- В конце концов, спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что результат работы этих ракет в Украине уже видели. В частности, эти ракеты являются французской адаптацией британских ракет Storm Shadow.
- Также военный эксперт Григорий Тамар заявил, что эффект от этой ракеты по позициям российских оккупантов будет хорошим. По его словам, это будет "сюрпризом" для оккупантов.