Полетит прямо к оккупантам: Зеленский подписал французскую ракету SCALP

Украина 6 августа получила от Франции дальнобойные крылатые ракеты SCALP-EG. Впоследствии стало известно, что одну из них лично подписал Владимир Зеленский.

Это произошло во время торжеств по случаю Дня Воздушных сил нашего государства. Теперь ракета SCALP-EG, очевидно, улетит прямиком в сторону оккупантов.

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Зеленский подписал ракету SCALP-EG

На французском боеприпасе Зеленский написал украинский национальный лозунг – "Слава Украине!". Кроме того, он также поставил на ракете SCALP-EG свою личную подпись.

Владимир Зеленский поставил свою подпись на ракете SCALP-EG / Фото Офиса Президента

Тогда глава государства отметил Воздушные силы Украины, сказав, что они – спасители жизни каждого украинца. Таким образом, он поздравил их с профессиональным праздником.

Мы благодарим за тысячи спасенных жизней в городах и селах. Украина может сражаться и жить, потому что есть наши воины, которые очищают наше небо от российского зла,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также заверил, что придет время, когда в украинском небе не найдется места ни одному российскому истребителю, ракете и дрону оккупантов.

Напоследок Владимир Зеленский поблагодарил всех в мире, кто помогает защищать украинское небо и жизнь наших граждан.

Что известно о ракете SCALP-EG SCALP-EG – это авиационная крылатая ракета класса "воздух – земля", которую производит компания MBDA. Эта ракета совместно разработана Британией и Францией, а ее аналогичное название – Storm Shadow.

Вес боевой части – 450 килограммов. Эти ракеты есть в нескольких модификациях с дальностью полета от 290 до 560 км.

Стоимость одной ракеты составляет 850 тысяч евро. Ее скорость составляет 1000 километров в час.

Что известно о передаче Украине ракет SCALP-EG