Циклон предусматривает штормы: Резников впервые прокомментировал передачу Storm Shadow Украине

Страны Запада продолжают предоставлять все необходимое оружие для нашей победы. В этот раз Алексей Резников рассказал о передаче дальнобойных ракет Storm Shadow от Великобритании.

Министр также поблагодарил британцев за инициативу в передачи дальнобойных ракет. По его словам, это оружие приблизит поражение России в войне.

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Резников высказался по поводу ракет от Британии

Министр обороны в своем твиттере метафорически рассказал о новых ракетах от Великобритании. Он подчеркнул, что "прогноз погоды предполагает циклон, который принесет за собой штормы". Так Резников обыграл название британской ракеты, что дословно переводится как "Тень Бури".

Напоследок глава Минобороны заметил, что благодаря этим ракетам "прорвется солнечный свет нашей свободы на победу". Пользователи твитера поддержали эти слова украинского министра и начали шутить об ударах ракетами по Керчинскому мосту.

Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты

Министр обороны Британии Бен Уоллес рассказал, что Украина получила первые дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow. По его словам, передача этих систем укрепит оборону Украины.

Ранее американский канал CNN со ссылкой на анонимных западных чиновников также сообщал о передаче этих ракет. В медиа подчеркнули, что украинские власти пообещали применять ракеты Storm Shadow по оккупантам только на территории Украины.

Ранее Алексей Резников настаивал на том, что ракеты большей дальности не будут использоваться для атаки России. Он отметил, что оружие будут применяться только по временно оккупированной территории нашей страны.

Storm Shadow – это авиационная крылатая ракета класса "воздух – земля", производимая британской компанией MBDA. Вес боевой части – 450 килограммов. Эта ракета имеет несколько модификаций с дальностью полета от 290 до 560 км. Пока неизвестно, какую именно модификацию получила Украина.