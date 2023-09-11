Вопрос о предоставлении Украине ракет Taurus продвигается вперед, – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 11 сентября встретился со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок во время визита в украинскую столицу. Одной из главных тем встречи была передача нашей армии дальнобойных ракет Taurus.

Кулеба подчеркнул, что этот вопрос продвигается вперед. Он отметил, что Украина сделает все, чтобы ускорить этот процесс и получить это дальнобойное оружие.

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Кулеба имел переговоры с главой МИД Германии

В ходе встречи с Бербок Кулеба обсудил с ней развитие двусторонних отношений Украины и Германии, увеличение коалиции в поддержку Формулы мира, а также новые пути экспорта зерна.

Кроме этого, дипломаты поговорили о предоставлении дополнительных вооружений нашей армии. В частности, об усилении противовоздушной обороны и передаче дальнобойных ракет Taurus.

Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. По итогам переговоров могу сказать, что опция предоставления этих ракет остается открытой, а процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед.

– заметил он.

Также министр иностранных дел Украины поблагодарил немецкую сторону за мощную оборонную поддержку, в частности в создании воздушного щита и усилении танковой мощи нашей армии. Он отметил эффективность германских систем Gepard, показавших хорошие результаты в защите украинских городов и поселков от российского террора.

Также он подчеркнул, что переговоры касались также усиления противовоздушной обороны Украины накануне нового зимнего сезона и вероятных атак против энергетической системы со стороны России.

Министры особо отметили договоренность работать совместно ради возвращения в Украину похищенных Россией украинских детей. Напоследок Дмитрий Кулеба выразил личную благодарность Анналене Бербок за ее усилия по возвращению украинских детей из российской неволи.

Что известно о передаче ракет Taurus Украине