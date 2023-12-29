Россия сознательно обстреливает Украину у границы с Польшей, – польский генерал

Генерал польской армии Роман Полко прокомментировал пересечение воздушного пространства Польши неизвестным объектом. Он отметил, что подобные действия могут быть сознательной операцией России.

Он объяснил, что неидентифицированный летающий объект в воздушном пространстве республики является провокацией польской стороны. Он отметил, что проверка инцидента займет некоторое время.

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Польский генерал о массированной атаке

Генерал польской армии Роман Полко, член Совета безопасности и обороны Польши при президенте отреагировал на падение неизвестного объекта в республике во время массированной атаки. Он отметил, что пока не стоит ожидать детальной информации от оперативного командования о том, что и откуда прилетело.

Нужно время, чтобы найти остатки того, что пересекло границу, идентифицировать, изучить траекторию, проверить данные разведывательных средств, следящих за происходящим на польской границе,

– объяснил он.

В то же время Полко предположил, что российская сторона сознательно проводит операции или обстреливает Украину у границы с Польшей, поскольку там "нет группировок войск, которые бы воевали". Никаких интенсивных боев на этом участке нет.

Это, безусловно, провокационные действия, направленные на дестабилизацию или спровоцирование и польской стороны. Это важно,

– отметил генерал.

Падение неизвестного объекта в Польше