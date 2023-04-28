Достаточно сложно обнаружить, – Игнат о ракетах, запустивших оккупантами по Николаеву
Во время очередного обстрела Николаевской области россияне использовали летящие на довольно малой высоте ракеты. Это были крылатые ракеты из печально известного комплекса "Искендер-К".
Ракеты, что попали в жилые дома в Николаеве, достаточно сложно обнаружить силам противовоздушной обороны Об этом в эфире национального марафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.
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Игнат рассказал о ракетном обстреле Николаева
Юрий Игнат 28 апреля высказался по поводу недавнего ракетного удара по Николаеву. По его словам, россияне запустили с южного направления крылатые ракеты из комплекса "Искандер-К", которые достаточно сложно обнаружить украинским ПВО.
Эта ракета летит очень низко, в том и заключается проблема ее обнаружения и также сбивание,
– подчеркнул представитель.
Игнат также пояснил, что "Искандер-К" имеет те же характеристики, что и баллистическая ракета "Калибр". Однако, в отличие от баллистики, она может запускаться и из наземных установок с довольно незначительного расстояния.
Напоследок спикер отметил, что, несмотря на сложность выявления такого типа ракет, украинские Воздушные силы уже сбивали несколько ракет из "Искандеров-К".
Обратите внимание! Искандер-К – комплекс, использующий две крылатые ракеты Р-500, и может запускаться на дальность до 500 километров. Высота полета ракеты не выше 6 километров, более того, она может автоматически корректировать печь во время полета и автоматически огибать рельеф местности.
Эксперты Пентагона считают, что официальная дальность ракеты фиктивно занижена россиянами. А реальная дальность этой крылатой ракеты составляет от 2 до почти 3 тысяч километров.
Ракетный обстрел Николаева: что известно
- Оккупанты ночью 27 апреля обстреляли Николаев. Враг запустил 4 ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Они были направлены за сложной траекторией.
- Россияне целенаправленно ударили по гражданским домам. Речь идет о 1 историческом здании, многоэтажном жилом доме и 2 частных домах. В результате обстрела 1 человек погиб, еще 23 получили ранения, в частности, ребенок.
- В сеть также попало видео, на котором зафиксировали ракетный удар россиян по Николаеву