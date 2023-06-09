Повредились объекты добычи газа: какая ситуация в энергосистеме после массированной атаки

В результате массированного вражеского обстрела 9 июня повредились объекты газодобычи и линии электропередачи. В то же время на территориях, подтопленных из-за подрыва Каховской ГЭС, начались восстановительные работы.

В Минэнерго рассказали, что ночью враг нанес очередной ракетно-дроновый удар по территории Украины. Специалисты зафиксировали повреждение 2 объектов газодобычи и линии электропередачи в Житомирской области.

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Россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру

В результате вражеского артобстрела произошло попадание в один из объектов Оператора ГТС Украины в Запорожской области. В настоящее время идет ликвидация последствий атаки. Специалисты Укргидроэнерго применяют оперативную регулировку, уменьшают объемы сброса воды, с учетом необходимости:

обеспечения баланса энергосистемы,

минимизации последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Ситуация в ЗАЭС. По состоянию на утро уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 11,74 метра, а в пруду-охладителе оккупированной Запорожской АЭС – 16,66 метра, этого достаточно для обеспечения потребностей станции. Эксперты Энергоатома мониторят ситуацию,

– сообщили в Минэнерго.

В пруду-охладителе на Криворожской ТЭС уровень воды пока достаточен для обеспечения работы энергоблоков. По оценкам экспертов Минэнерго ее хватит на период от 10 месяцев до года. Однако в будущем из-за падения уровня воды может возникнуть потребность в пополнении пруда и обеспечении бесперебойной работы станции.

Энергетики Херсонской и Николаевской областей продолжают фиксировать последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС и вызванного им наводнения. Сейчас в Херсонской области обесточены 158 трансформаторных подстанций, а в Николаевской – 49.

"В то же время в городе Херсон фиксируется постепенное уменьшение уровня воды, который к 8:00 утра снизился до отметки 5,3 метра (максимум достигал 5,68 метра). Энергетики уже начали восстановительные работы там, где это возможно. Утром удалось вернуть электроснабжение для более 2 тысяч домохозяйств в Херсоне и области", – говорится в сообщении.

Без света из-за подтопления остаются более 16 тысяч потребителей. По информации Минэнерго, ситуация на Херсонской ТЭЦ сейчас контролируемая – после ухода воды энергетики начнут работы по возобновлению работы насосной станции, которую подтопило.

В то же время продолжается враждебный террор прифронтовых и приграничных с Россией территорий:

В Донецкой области из-за боевых действий обесточены 3 населенных пункта. Зафиксирован обстрел населенного пункта, прилегающего к генерирующей станции.

Есть также повреждения из-за обстрелов в Харьковской области.

В результате предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.

Из-за технологических нарушений и отключений электроснабжения произошли изменения в движении поездов в Днепропетровской области. По той же причине были отключения в Киевской, Одесской, Черновицкой области.

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Россияне атаковали ракетами и дронами

По уточненной информации, 9 июня в период с 00:00 до 04:20, россияне нанесли удар по территории Украины иранскими дронами-камикадзе "Shahed" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Враг пытался атаковать военные объекты и критическую инфраструктуру, выпустив:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555;

10 ударных БпЛА "Shahed" и "Ланцет";

4 БпЛА оперативно-тактического уровня (Орлан-10 и Supercam).

Силы и средства противовоздушной обороны смогли уничтожить:

4 крылатые ракеты;

4 ударных БпЛА;

4 БпЛА оперативно-тактического уровня.

В Генштабе отметили, что всего за сутки захватчики нанесли 8 ракетных ударов по гражданским домам города Звягель Житомирской области и по окрестностям Харькова.