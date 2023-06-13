Было две волны, – в Воздушных силах прокомментировали ночную атаку России
Ночью 13 июня Россия совершила очередную массированную атаку против Украины. Оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками типа "Шахед".
Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал очередную атаку противника. По его словам, оккупанты выпустили на территорию Украины ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555.
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Было две волны атак
Игнат объяснил, что сначала враг привлек 8 самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспия. В первые волны атаки удалось уничтожить 10 крылатых ракет.
Уже к утру противник снова осуществил пуски ракет, в небе было замечено 3 бомбардировщика, правда, на этот раз только одна ракет достигла территории нашего государства и около 7 утра ее уничтожили силы ПВО.
Я бы не сказал, что это смена тактики. Это очередной удар, очередной террористический акт, который россияне совершают, к сожалению, регулярно,
– говорит спикер.
Кроме того, он подчеркнул, что такими атаками россияне хотят истощить ПВО. Все потому, что враг на разных участках фронта дозировано использует дешевые дроны-камикадзе, чтобы наша ПВО тратила дорогой боекомплект.
Что известно о последствиях атаки
- В Кривом Роге россияне попали в несколько мирных объектов в разных частях города, в том числе – в пятиэтажное здание. В результате обстрела в Кривом Роге известно о 25 раненых, 6 погибших и 5 человек, вероятно, под завалами.
- Этой же ночью противник атаковал Харьков "Шахедами", в результате чего есть прилеты по гражданской инфраструктуре. По предварительной информации, пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а также складское помещение в Салтовском.
- Кроме того, Россия пыталась атаковать Киев, но, к счастью, все вражеские цели были уничтожены.