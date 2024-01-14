Вспыхнул дом: обломки ракеты упали в жилом секторе Николаевской области

Утром 13 января оккупанты нанесли комбинированную атаку по Украине. Обломки вражеской ракеты упали в жилом секторе Николаевской области.

Вспыхнул одноэтажный жилой дом. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА, передает 24 Канал.

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Горел жилой дом

Виталий Ким отметил, что 13 января в результате сбития вражеской ракеты обломки рухнули в пределах жилого сектора в Баштанском районе. Загорелся дом.

Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет,

– добавил чиновник.

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