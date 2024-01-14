Вспыхнул дом: обломки ракеты упали в жилом секторе Николаевской области

14 января 2024, 10:17
Читати новину українською

Источник:

Виталий Ким

Утром 13 января оккупанты нанесли комбинированную атаку по Украине. Обломки вражеской ракеты упали в жилом секторе Николаевской области.

Вспыхнул одноэтажный жилой дом. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА, передает 24 Канал.

Все, что известно Атака по Украине 13 января: враг атаковал "Кинжалами", есть повреждения

Горел жилой дом

Виталий Ким отметил, что 13 января в результате сбития вражеской ракеты обломки рухнули в пределах жилого сектора в Баштанском районе. Загорелся дом.

Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет,
– добавил чиновник.

Обратите внимание "Кинжалы" летят бог знает куда: в Воздушных силах намекнули, что в России проблемы с ракетами

Сколько вражеских ракет сбили 13 января

  • Оккупанты использовали для атаки 40 средств воздушного нападения. В частности, "Шахеды", баллистику, управляемые авиационные, крылатые, аэробаллистические и зенитные управляемые ракеты.
  • Наша ПВО сбила 7 крылатых и 1 управляемую авиационную ракету.
  • Впрочем, еще более 20 российских средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей благодаря активному противодействию средствами РЭБ.
  • Кстати, в Воздушных силах намекнули, что у оккупантов проблемы с "Кинжалами". Мол, "не имеющие аналогов" ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда.

Автор: Юлія Муріна