Накануне враг атаковал Юг баллистической и авиационной ракетами

Россия продолжает циничные обстрелы украинского Юга. В понедельник, 17 июня, российская армия выпустила по Николаевской и Одесской области баллистическую и авиационную ракеты.

Кроме этого, под ударом также оказалась Херсонщина. На ее территорию россияне выпустили несколько КАБов.

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Россияне атаковали Украину из оккупированного Крыма

Одесская область была под обстрелом в ночь на 17 июня. Туда прилетела российская противорадиолокационная ракета Х-31П. Николаевщина же была обстреляна уже утром.

Враг атаковал Николаевскую область баллистической ракетой с кассетным боеприпасом (вероятно "Искандер-М"),

– отметили в ПК "Юг".

В воздушном командовании отметили, что обе эти атаки происходили с территории временно оккупированного Крыма.

"Кроме того, на Херсонском направлении зафиксированы авиаудары противника с применением управляемых авиационных бомб", – добавили там.

Также за сутки 17 июня ПВО на Херсонщине уничтожила 2 ударные беспилотники "Ланцет". А вечером этих же суток Херсон россияне обстреляли из минометов. Позже в одном из парков города нашли тело неизвестного мужчины. По данным главы Херсонской ОВА, вероятно, погибший стал жертвой минометного обстрела.

Россияне ночью снова атаковали страну