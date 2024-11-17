Сколько ракет смогли накопить россияне: 2 возможных сценария атак по Украине

Россия впервые за несколько месяцев осуществила массированный ракетный удар по Украине 17 ноября. Есть 2 приблизительных сценария, что страна-агрессор будет делать дальше.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что последний массированный ракетный удар Россия проводила еще в конце августа. Сейчас они накопили достаточное количество ракет.

К теме Россия массированно атаковала Украину: главное о вражеском терроре 17 ноября

Будут ли повторные обстрелы в ближайшее время

Как отметил Попович, на этот раз Россия использовала действительно много разных ракет. Уже была информация о 120 единицах.

Есть разные предположения, что именно Россия будет делать дальше. Все вырисовывается в два сценария. Но понятно, что страна-агрессор сейчас имеет достаточно ракет для повторных обстрелов.

Далее увидим, какой будет сценарий. Это могут быть 2 или 3 повторные воздушные атаки с большим количеством ракет. Или будет больше ударов, но с меньшим количеством ракет. И эти атаки будут через короткий промежуток времени. Возможно, даже через сутки,

– сказал Попович.

Напомним, Россия 17 ноября осуществила комбинированный удар по Украине. Президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты запустили 120 ракет и 90 дронов во время атаки. Силы ПВО сбили 140 из 210 воздушных целей. Россия целилась по энергетической инфраструктуре Украины.