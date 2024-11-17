Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що останній масований ракетний удар Росія проводила ще наприкінці серпня. Зараз вони накопичили достатню кількість ракет.

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Чи будуть повторні обстріли найближчим часом

Як наголосив Попович, цього разу Росія використала дійсно багато різних ракет. Вже була інформація про 120 одиниць.

Є різні припущення, що саме Росія робитиме далі. Все вимальовується у два сценарії. Але зрозуміло, що країна-агресорка зараз має достатньо ракет для повторних обстрілів.

Далі побачимо, який буде сценарій. Це можуть бути 2 або 3 повторні повітряні атаки з великою кількістю ракет. Або буде більше ударів, але з меншою кількістю ракет. І ці атаки будуть через короткий проміжок часу. Можливо, навіть через добу,

– сказав Попович.

Нагадаємо, Росія 17 листопада здійснила комбінований удар по Україні. Президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти запустили 120 ракет та 90 дронів під час атаки. Сили ППО збили 140 з 210 повітряних цілей. Росія цілила по енергетичній інфраструктурі України.