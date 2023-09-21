Как Воздушные силы сбивали ракеты во время массированной атаки: кадры, от которых перехватывает дыхание
Источник:Николай Олещук
21 сентября Россия в очередной раз совершила массированную ракетную атаку по Украине. Нашим силам ПВО удалось справиться с большинством вражеских целей.
Силы ПВО сбивали российские ракеты, которые враг запустил ночью 21 сентября. Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поделился видео, как это происходило.
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Почти все вражеские цели были сбиты
По данным Генштаба, Россия ударила по Украине 44 крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 и 6 зенитными управляемыми ракетами С-300. Нашим военным удалось сбить 38 вражеских целей.
ПВО этой ночью работала в полную силу: видео
Боевая работа подразделений зенитных ракетных войск Воздушных сил ночью 21 сентября 2023 года. Спасибо всем, кто защищает небо! Вместе – к победе!
– так подписал впечатляющие кадры Олещук.
Очередная ракетная атака от оккупантов: что известно
- В Воздушных силах уточнили, что ракетную атаку россияне совершили в две волны. Ракеты запускали по разным направлениям. Воздушные цели меняли свой курс, чтобы обойти вероятную зону поражения.
- Среди гражданских есть погибшие и раненые.
- В Дрогобыче Львовской области было три прилета. Два по промышленному объекту и один – по частному двухэтажному складу.
- В Укрэнерго отметили, что эта атака впервые за полгода была направлена на объекты энергетической инфраструктуры. В результате обстрелов без света осталось 398 населенных пунктов.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что враг и дальше будет пытаться атаковать объекты энергетической инфраструктуры перед отопительным сезоном Также он добавил, что у россиян в этом году меньше ракет, чем было в прошлом году перед блэкаутами.
- Обломки сбитой российской ракеты упали на завод Pepsi в Вишневом. Среди работников предприятия есть раненые, склад завода почти разрушен. Напомним, что компанию PepsiCo НАПК отнесло в список спонсоров войны, поскольку она до сих пор не свернула свой бизнес в России.