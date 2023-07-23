Россия заменила ракетоносители в Черном море: в ОК "Юг" предупредили об очень высокой опасности

23 июля 2023, 15:21
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Владислав Назаров

В оперативном командовании "Юг" рассказали о коварных действиях российских окупантов. Украинцев призвали быть бдительными на фоне недавних ракетных обстрелов со стороны России.

Уровень ракетной опасности в Украине остается чрезвычайно высоким. Об этом спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров написал в своих соцсетях.

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Какую технику Россия вывела в Черное море

Полковник Назаров сообщил, что страна-агрессорка завела в пункт базирования подлодку, которая в ночь на 23 июля обстреливала Юг Украины "Калибрамы".

Эта субмарина выпустила все крылатые ракеты. Вместо нее оккупанты вывели на боевое дежурство малый ракетный корабль. Он способен запускать до 8 "Калибров".

Спикер ОК "Юг" напомнил о коварстве россиян.

Враг атакует не только ночью. На днях он прибег к мощной атаке инфраструктуры региона и среди дня,
– написал он.

Кроме этого, Назаров призвал украинцев быть сознательными и бдительными, а также не пренебрегать собственной безопасностью. Он подчеркнул, что во время воздушной тревоги следует переходить в укрытие. Полковник также призвал не снимать боевую работу нашей ПВО и не обнародовать результаты попаданий российских ракет, чтобы не помогать врагу.

Россия продолжает терроризировать Юг

  • В ночь на 23 июля захватчики обстреляли Одессу ракетами разных типов. Это уже 5-я атака в течение недели. В этот раз россияне ударили по центру города, который находится под охраной ЮНЕСКО
  • Недавно минобороны государства-террориста заявило, что захватчики якобы атаковали места, "где готовятся теракты". Однако депутат Одесского районного совета Сергей Сизоненко опроверг очередной российский фейк.
  • Он подчеркнул, что враг повредил исключительно гражданские объекты, среди которых также пострадали 5 детских садов и 4 школы. Эти постройки готовились к учебному году.
  • Напомним, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в разговоре с 24 Каналом отметил, что часть ракет захватчики выпустили с территории временно оккупированного Крыма. Он назвал полуостров огромным хабом для российских войск и заверил, что они получат ответ за обстрелы Одессы.

Автор: Петро Залива