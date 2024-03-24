Проверка Москвой, – нардеп о реакции НАТО и российской ракете возле Польши

Российские оккупанты 24 марта осуществили очередной массированный удар по территории Украины. Во время ночной атаки вражеская ракета на 39 секунд пересекла воздушное пространство Польши, а в небо поднималась авиация.

У этой ситуации надо учитывать состояние военно-промышленного комплекса наших союзников. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Олег Дунда добавив, что за 30 лет после окончания "холодной войны" фактически весь оборонный сектор Западной Европы был уничтожен.

К теме Летучая смерть: особенности ракет Х-101, которыми Россия обстреляла Украину 24 марта

Почему нет реакции НАТО

Российская ракета уже не впервые пересекает воздушное пространство стран НАТО. Похожие случаи случались. Возможно, на такие действия нет ответной реакции даже не из-за страха эскалации, а из-за состояния, в котором находятся страны-члены Альянса.

Это проверка Москвой способности НАТО реагировать на угрозы. Это же не первый раз происходят такие атаки,

– сказал народный депутат.

В конце "холодной войны" Западная Европа имела немалые Вооруженные Силы. Только в Германии было несколько тысяч танков, большие военные формирования. Но за последние 30 лет был уничтожен фактически весь оборонный сектор.

По приблизительным оценкам Западная Европа за 33 года после завершения "холодной войны" сэкономила на недофинансировании вооруженного сектора более 10 триллионов долларов, которые направили на социальные расходы, здравоохранение и многое другое,

– рассказал Олег Дунда.

Поэтому сейчас Польша, Германия и даже Франция, которая имеет самые большие войска в Западной Европе, не способна давать отпор возможной российской агрессии на страны НАТО.

У них (стран НАТО – 24 Канал) есть немного времени, судя по информации от Литвы, от соответствующих секторов обороны, для того, чтобы восстановить военно-промышленный кластер, свои военные возможности,

– подчеркнул народный депутат.

Удастся ли это сделать Украина увидит уже в ближайшие месяцы, когда будет создан фонд финансирования военно-промышленного комплекса, прежде всего на востоке Польши.

К тому времени, скорее всего, никаких ответов на такие ракеты от Польши и других стран НАТО – ожидать не стоит. Они боятся, что когда Россия ударит в ответ, то они не смогут себя защитить,

– подытожил Олег Дунда.

Массированная атака 24 марта: главное