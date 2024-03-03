Защитники неба уничтожили российскую ракету над Криворожским районом

Российские военные продолжают наносить ракетные удары по Украине. Вечером 3 марта оккупанты пытались бить по Днепропетровской области. Известно, что воздушную цель врага сбили над Криворожским районом.

Об этом в своем телеграме рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак вечером 3 марта. Он поблагодарил воинов из ВзК “Восток” за то, что оберегают от российских ракет.

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Ракету врага удалось уничтожить

Отминусовали ракету. Воины из ВзК "Восток" уничтожили смертоносное железо над Криворожским районом. Спасибо, что оберегаете!

– написал глава ОВА Сергей Лысак.

Ранее россияне атаковали Николаевскую область

Обратим внимание, что в большинстве областей Украины вечером 3 марта объявили воздушную тревогу. Во время нее стало известно, что жители Николаева услышали взрыв. Об этом СМИ написали в 19:31.

Мониторинговые каналы в 19:38 начали писать о том, что был прилет вблизи Николаева. А уже в 19:40 городской голова Александр Сенкевич сообщил, что взрыв был за пределами областного центра. Он также добавил, что ожидаем подробную информацию от представителей ОВА. Позже мониторинговые каналы отметили, что все в порядке. По состоянию на 21:25 Виталий Ким ничего не сообщал о ситуации.

В Одессе закончили поисково-спасательную операцию

Поздно вечером 3 марта стало известно, что в Одессе завершилась поисково-спасательная операция. Ее проводили на месте попадания российского "Шахеда" в многоэтажный дом.

Оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе в ночь на 2 марта. Тогда один из ударных БПЛА попал в жилой дом. Один из подъездов буквально сложился.

В результате попадания российского дрона в многоэтажку погибли 12 человек, пятеро из них – дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сережа, которому в июле должно было исполниться 10 лет,

– написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

3 марта в Одессе и области объявляли траур по погибшим в результате российской террористической атаки. Как отмечал глава ОВА, это большая боль не только для Одесской области, но и для всей Украины.

На место трагедии приходили жители Одессы, чтобы выразить свои соболезнования. Они приносили мягкие игрушки и цветы, чтобы поддержать родных и близких погибших.