Про це у своєму телеграмі розповів глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак ввечері 3 березня. Він подякував воїнам з ПвК "Схід" за те, що оберігають від російських ракет.

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Ракету ворога вдалося знищити

Відмінусували ракету. Воїни з ПвК "Схід" знищили смертоносне залізяччя над Криворізьким районом. Дякую, що оберігаєте!

– написав глава ОВА Сергій Лисак.

Раніше росіяни атакували Миколаївщину

Звернімо увагу, що у більшості областей України ввечері 3 березня оголосили повітряну тривогу. Під час неї стало відомо, що мешканці Миколаєва почули вибух. Про це ЗМІ написали о 19:31.

Моніторингові канали о 19:38 почали писати про те, що був приліт поблизу Миколаєва. А вже о 19:40 міський голова Олександр Сєнкевич сповістив, що вибух був за межами обласного центру. Він також додав, що очікуємо на детальну інформацію від представників ОВА. Пізніше моніторингові канали зазначили, що все в порядку. Станом на 21:25 Віталій Кім нічого не повідомляв про ситуацію.

В Одесі закінчили пошуково-рятувальну операцію

Пізно ввечері 3 березня стало відомо, що в Одесі завершилася пошуково-рятувальна операція. Її проводили на місці влучання російського "Шахеда" у багатоповерховий будинок.

Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе у ніч проти 2 березня. Тоді один з ударних БпЛА влучив у житловий будинок. Один з під'їздів буквально склався.

Внаслідок влучання російського дрона в багатоповерхівку загинуло 12 людей, пʼятеро з них – діти: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років,

– написав глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

3 березня в Одесі та області оголошували жалобу по загиблих внаслідок російської терористичної атаки. Як наголошував глава ОВА, це великий біль не лише для Одеської області, а й для усієї України.

На місце трагедії приходили мешканці Одеси, щоб висловити свої співчуття. Вони приносили м'які іграшки та квіти, щоб підтримати рідних і близьких загиблих.