Ракетным обстрелом Киева Россия хотела "обменять" купол на купол: военная сводка от Свитана

Ночью 9 мая россияне совершили очередной ракетный обстрел Украины, в том числе и Киева. Наша ПВО отлично сработала и не допустила никаких попаданий. Вероятно, это должно было стать ответом оккупантов на "атаку дронами" по Кремлю.

Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, россияне уже сделали несколько попыток, пытаясь добраться до купола Верховной Рады.

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Россияне запускали ракеты по 3 городам

Свитан отметил, что в ночь на 9 мая россияне использовали для удара по Украине 25 ракет. В общей сложности они подготовили около 50 ракет, поэтому у врага остается еще 25 ракет, среди которых и "Калибры", и Х-101, и Х-555. Поэтому нам всем не стоит расслабляться.

Он напомнил, что сначала россияне выпустили 8 ракет с Черного моря, то есть был морской старт. Все они были уничтожены в районе Днепра. А под утро был также воздушный старт – оккупанты запустили ракеты Х-101/Х-555, которые шли преимущественно на Киев.

Но ракеты на молекулы не растворяются, поэтому они падают и создают большие проблемы на земле, в частности, после падения в уже сбитом состоянии,

– подчеркнул Свитан.

Под утро, по его словам, появилась информация, что 2 ракеты шли на Черкасскую область, то есть, вероятнее всего, под ударом снова была Умань. Поэтому здесь просматривается проявление антисемитизма, потому что в Умани есть могила ребе Нахмана, а в Днепре – большой еврейский центр.

Оперативная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

"Атака" на Кремль и обстрел Киева – звенья одной цепи

Военный эксперт отметил, что российские оккупанты снова били по трем украинским городам – Умани, Днепру и, конечно, Киеву.

Киев, вероятнее всего, купол на купол они пытались "обменять",

– считает полковник запаса ВСУ.

По его мнению, россияне никак не доберутся до купола Верховной Рады. Ведь уже было несколько атак, в том числе ракетой "Кинжал", после того, как они сами себе выстрелили в голову вспышкой над куполом Кремля. Поэтому от оккупантов должен был быть ответ.

Они (россияне – 24 Канал) больны во всю голову. Завязка понятна: когда шел "Кинжал" на Киев и взрыв перед куполом Кремля – это звенья одной цепи,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, 3 мая в 2:30 был взрыв над Кремлем, а в 2:30 пришел российский "Кинжал", который сбили наши Воздушные силы. Так что логично, что он предназначался для удара по куполу Верховной Рады. Здесь связка есть даже по времени.

После этого, добавил полковник запаса ВСУ, россияне не успокоились. Была еще попытка накрыть Верховную Раду 35 дронами "Шахед", а теперь уже запустили 15 ракет в сторону нашей столицы.

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