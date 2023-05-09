Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, росіяни вже зробили декілька спроб, намагаючись добратися до купола Верховної Ради.
Зверніть увагу Росія атакувала Україну в перші години 9 травня: все, що відомо про ракетний обстріл
Росіяни запускали ракети по 3 містах
Світан зазначив, що у ніч на 9 травня росіяни використали для удару по Україні 25 ракет. Загалом же вони підготували близько 50 ракет, тож у ворога залишається ще 25 ракет, серед яких і "Калібри", і Х-101, і Х-555. Тому нам усім не варто розслаблятися.
Він нагадав, що спершу росіяни випустили 8 ракет із Чорного моря, тобто був морський старт. Усі вони були знищені в районі Дніпра. А під ранок був також повітряний старт – окупанти запустили ракети Х-101/Х-555, які йшли переважно на Київ.
Але ракети на молекули не розчиняються, тому вони падають і створюють великі проблеми на землі, зокрема, після падіння в уже збитому стані,
– наголосив Світан.
Під ранок, за його словами, з'явилася інформація, що 2 ракети йшли на Черкаську область, тобто, найімовірніше, під ударом знову мала бути Умань. Тож тут вбачається прояв антисемітизму, тому що в Умані є могила ребе Нахмана, а в Дніпрі – великий єврейський центр.
Оперативне зведення від Романа Світана: дивіться відео
"Атака" на Кремль і обстріл Києва – ланки одного ланцюга
Військовий експерт зауважив, що російські окупанти знову били по трьох українських містах – Умані, Дніпрі й, звісно, Києву.
Київ, найімовірніше, купол на купол вони намагалися "обміняти",
– вважає полковник запасу ЗСУ.
На його думку, росіяни ніяк не доберуться до купола Верховної Ради. Адже вже було декілька атак, зокрема й ракетою "Кинджал", після того, як вони самі собі вистрілили в голову спалахом над куполом Кремля. Тож від окупантів мала бути відповідь.
Вони (росіяни – 24 Канал) хворі на всю голову. Зав'язка зрозуміла: коли йшов "Кинджал" на Київ і вибух перед куполом Кремля – це ланки одного ланцюга,
– наголосив Світан.
За його словами, 3 травня о 2:30 був вибух над Кремлем, а о 2:30 прийшов російський "Кинджал", який збили наші Повітряні сили. Тож логічно, що він призначався для удару по куполу Верховної Ради. Тут зв'язка є навіть за часом.
Після цього, додав полковник запасу ЗСУ, росіяни не заспокоїлися. Була ще спроба накрити Верховну Раду 35 дронами "Шахед", а тепер уже запустили 15 ракет у бік нашої столиці.
Що відомо про ракетну атаку 9 травня: головне
- 9 травня російські окупанти випустили по Україні крилаті ракети. Як виявилось, ворог застосував 25 ракет. Нашим захисникам вдалося знищити 23 ворожі цілі.
- Росіяни атакували Київ зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із Каспійського моря. Були випущені крилаті ракети типу Х-101 і Х-555. Вони не досягли своїх цілей.
- Активізація ударів по Україні пов'язана із тим, що Росія не має перемог на полі бою. Як заявив президент Володимир Зеленський, Кремль запускає по Україні ракети та дрони-камікадзе, щоб "продати" це своєму населенню як "перемогу" до 9 травня.