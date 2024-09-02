В результате обстрела Киева повреждены торговые павильоны возле станции метро "Святошин"
Источник:Виталий Кличко
Россия 2 сентября атаковала Киев крылатыми и баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела пострадали, в частности, торговые павильоны возле станции метро "Святошин".
Об этом сообщил городской голова. Виталий Кличко рассказал подробнее о последствиях утренней атаки на Киев.
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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
В Киеве повреждены торговые павильоны возле станции метро "Святошин"
Кличко написал, что повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро "Святошин". Она работает для пассажиров и как укрытие.
Также произошло возгорание МАФа возле станции метро,
– отметил городской голова.
Журналисты Киев24, которые находятся на месте событий, сообщили, что произошло возгорание во дворе торгового комплекса. В частности, там, где были складские помещения, – люди хранили товары. Владельцы магазинов рассказали о последствиях вражеской атаки.
Ехали на работу утром, увидели дым... Приехали, открыли дверь, а тут все повреждено: потолок, света нет. Оборудование, не знаю, работает или нет,
– рассказала владелица пекарни Мария Власенко
Администратор торгового комплекса рассказал, что в магазинах, которые открыли, очень неприятная ситуация.
Внутри все наперекосяк. Много еще закрыто, сейчас люди придут на работу и будем смотреть. Но никто не пострадал,
– отметил Виталий.
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Важно! Городской голова сообщил, что по состоянию на 06:25 к медикам за помощью обратились два человека. Одного из пострадавших госпитализировали.
Станция метро "Святошин" работает в обычном режиме
- Около 09:00 в КГГА заявили, что пассажирские перевозки обеспечены. В то же время отметили, что временно ограничен выход из подземного перехода – к Берестейскому проспекту и железнодорожной платформе №3.
- Добавили, в результате ракетной атаки повреждено стеклянное накрытие тамбура лифта, а также витражное стекло над лестницей
- Всего в ночь на 2 сентября на станциях метро в Киеве укрывались более 5300 человек, из них 686 – дети.