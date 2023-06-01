"Первая побежала с ребенком": соседка погибшей женщины рассказала подробности об укрытии

Во время ракетной атаки на Киев 1 июня погибли три человека – две женщины и 9-летний ребенок. Соседка одной из погибших киевлянок рассказала детали трагедии.

Трагедия произошла с жительницей Деснянского района Киева. Женщина, которая на правах анонимности рассказала подробности, живет в одном подъезде с семьей, где погибла 34-летняя киевлянка.

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Побежала к укрытию первой

Женщина заявила, что ранее укрытие в поликлинике было открыто. Несколько дней назад соседка сама пряталась в нем вместе с внуком во время ракетной атаки россиян. Правда, она подчеркнула, что спускалась в укрытие днем. Очевидно, женщина говорит об атаке 29 мая, когда враг атаковал Киев дважды – ночью и днем.

По словам женщины, они с внуком играли на площадке в песочнице, когда начала раздаваться воздушная тревога и взрывы. Соседка вспоминает, что они побежали сначала к подъезду, а потом – к укрытию. Соседка напомнила, что ночью 1 июня 34-летняя киевлянка с ребенком побежала к укрытию в поликлинике первой.

А сегодня говорила с мужчиной, у которого погибла женщина. И она с ребенком побежала первая в поликлинику, стучали в дверь — дверь была заперта,

– заявила соседка семьи.

Женщина рассказала, что мужчина тоже с семьей побежал к укрытию. Когда выяснилось, что оно заперто, мужчина погибшей обошел поликлинику, чтобы проверить другие входы в медучреждение. Именно в этот момент раздался взрыв.

"И он обошел, там несколько входов – выходов есть, и не успели, попало. Ребенок жив, а женщины нет. Было закрыто, они стучали, не открыли.... Про охранника я ничего не знаю. Знаю только мужчину и женщину, они живут над нами", – подчеркнула соседка.

Муж погибшей ранее также заявлял, что люди долго стучали в дверь укрытия, но никто не открывал. Он вспоминает, что решил побежать на другую сторону поликлиники, чтобы найти вход в хранилище или попросить открыть дверь. В этот момент у поликлиники рухнули обломки ракет, от которых погибла женщина. К счастью, ребенок остался жив.

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