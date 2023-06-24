Падение обломков на многоэтажку в Киеве: количество жертв и пострадавших выросло

Российские военные ночью нанесли ракетный удар по Украине. Несколько десятков ракет летели на Киев. К сожалению, обломки упали на многоэтажку, из-за чего погибли люди.

Как отметил глава КГВА Сергей Попко, по состоянию на 06:00 стало известно о погибших в Киеве. Также выросло количество пострадавших.

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Что известно о погибших

В КГВА уточнили данные по ракетному удару. Известно, что в Соломенском районе произошло падение обломков на 24-этажный дом. В результате возгорания зафиксировали на 16, 17 и 18 этажах. В 07:26 в КГВА актуализировались данные. Пожар удалось локализовать в 04:40, а ликвидировать в 06:30.

В 08:29 Нацполиция сообщила о новых деталях падения обломков. Известно, что в результате атаки врага погибла женщина. Ее тело правоохранители обнаружили вблизи дома. Женщина была 1969 года рождения. Анкетные данные второй жертвы устанавливают.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил в 08:31, что количество жертв возросло. Речь идет о трех людях, чьи жизнь унесла российская атака.

Что касается пострадавших, то их все еще восемь. Глава КГВА ранее сообщил детали спасательной операции.

Спасены 24 человека, из них 3 деблокированы из-под завалов и 1 человек деблокирован из лифта,

– отметил Попко.

По его словам, к спасательной операции привлекли 90 человек и 22 единицы техники ГСЧС. Также к спасению привлечены два кинологических расчета.

Начальник КГВА добавил, что повреждения получили около 40 автомобилей. Они были припаркованы на стоянке.

Что известно о ночной атаке на Киев

По словам Сергея Попко, это уже восьмая атака на столицу за июнь. Глава КГВА отметил, что российские захватчики используют привычную для них тактику. Для обстрелов используют стратегическую авиацию.

Враг поднял в небо бомбардировщики Ту-95МС и запустил крылатые ракеты Х-101/Х-555 из акватории Каспийского моря. Значительная часть ракет летела на Киев.

Сергей Попко подчеркнул, что силы и средства ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружили и уничтожили более 20 ракет.

К сожалению, в эту ночь российские захватчики также терроризировали Днепр. Городской глава Борис Филатов рассказал о прилетах по жилым домам.

Оккупанты терроризируют Днепр

Городской глава Днепра отметил, что россияне атаковали частный сектор. Борис Филатов подчеркнул, что циничный обстрел врагами уничтожил полностью несколько домов.

По его словам, после взрыва образовалась огромная воронка. Известно также о пострадавших. На место отправились все необходимые службы.

Борис Филатов подчеркнул, что среди всех этих объектов отсутствуют военные. Что еще раз демонстрирует, что россияне продолжают воевать с мирным населением.

Мы продолжаем призывать вас не игнорировать воздушные тревоги. Находитесь в укрытиях, пока не утихнет ракетная угроза. Это может спасти вам жизнь.