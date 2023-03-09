Поврежден энергообъект, часть киевлян без тепла: новые детали утренней атаки столицы
Источник:Виталий Кличко
9 марта российские захватчики нанесли ракетные удары по Киеву. В результате этого есть повреждения на объекте энергетической инфраструктуры.
Сейчас специалисты устраняют последствия ракетных ударов. Часть киевлян остается без отопления.
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Детали утренней атаки Киева
Как рассказал мэр Виталий Кличко, в результате ракетных ударов в столице поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Из-за этого есть перебои с теплоснабжением, поэтому часть киевлян остаются без отопления. Все службы работают над устранением последствий попадания вражеской ракеты.
Мы делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть жителям столицы теплоснабжение и воду, где есть проблемы с ее снабжением,
– подчеркнул городской голова.
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В Святошинском районе Киева пострадали 3 человека из-за падения российской ракеты, сообщила полиция.
Также в результате взрыва 5 автомобилей полностью уничтожены, а еще 15 повреждены.
Тревога длилась в столице около 7 часов. За это время россияне выпустили практически все типы своего воздушного вооружения: начиная от баражирующих боеприпасов "Shahed" и до почти всего наименования крылатых ракет.
Благодаря работе нашей ПВО, удары крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущены. Но, к сожалению, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" попала в объект инфраструктуры.
В полиции уже показали жуткие последствия прилетов в Киеве.
Кстати, Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракеты, а также 4 дрона-камикадзе.