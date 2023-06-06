Повреждены поликлиника, общежитие и авто: полиция показала последствия ночной атаки Киевщины

Ночью 6 июня враг совершил массированную ракетную атаку на Киевщину. В результате этого есть определенные повреждения.

Так, в результате удара в одном из районов области повреждено помещение поликлиники. Также недалеко от роддома были обнаружены обломки ракеты.

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Последствия ночной атаки Киевщины

Как рассказали в полиции, экстренные службы провели эвакуацию пациентов и персонала с места падения. К счастью, пострадавшие отсутствуют.

В одном из населенных пунктов из-за вражеских обстрелов также повреждены частные дома и гаражные помещения.

Позже стало известно, что в результате вражеского удара повреждено общежитие и более 20 автомобилей в одном из районов области. Произошло также возгорание одного из торговых объектов. Пожар своевременно был ликвидирован. Потерпевших нет.

Какие последствия ракетной атаки в Киевской области / фото полиции

Что известно о ночной атаке Украины 6 июня

В случае обнаружения обломков ракет или дронов – не трогайте взрывоопасные предметы руками и сообщите экстренным службам.