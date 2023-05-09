Диаметр – 8 метров: в Киевской области обнаружили огромную воронку от российской ракеты
Источник:Андрей Небитов
Ночью 9 мая российские террористы в очередной раз атаковали Украину ракетами. Воронку от вражеского снаряда обнаружили в Киевской области.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области. Также Андрей Небитов показал соответствующие кадры.
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Диаметр воронки – 8 метров, а глубина более 2,5
Около 7 часов утра Небитов написал, что воронку от вражеских обстрелов только что обнаружили в одном из районов Киевской области.
Диаметр попадания около 8 метров, глубина более 2,5. Потерпевшие и повреждения отсутствуют,
– отметил начальник полиции Киевщины.
Он добавил, что полицейские обеспечивают охрану места происшествия, и производят осмотр. Также Небитов призвал всех во время воздушной опасности обязательно переходить в укрытие.
Что уже известно о ночной атаке агрессора на Киевщину
- Глава КГВА Сергей Попко отметил, что выпущенные оккупантами крылатые ракеты, вероятнее всего Х-101 (Х-555), не достигли своих целей. ПВО столицы снова сработало отлично.
- По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около 15 вражеских воздушных целей. Прошло без попадания захватчиков.
- Также предварительно, без жертв и серьезных разрушений в результате падения обломков.
- В Шевченковском районе обнаружили обломки на проезжей части.
- Виталий Кличко сообщил, что во время атаки России на Киев в Голосеевском районе обломок сбитой ракеты упал на частный двор. Возгорание уже потушили. К счастью, пострадавших и повреждений нет. На месте работают взрывотехники, спасатели и полиция.