Россияне атаковали Киевскую область: повреждены 2 энергообъекта, – ОВА

Российская армия 26 августа осуществила комбинированную атаку на Киевскую область. Вследствие этого там пострадали два энергообъекта.

В Киевской ОВА отметили, что сейчас специалисты продолжают ликвидировать последствия вражеской массированной атаки. Их фиксируют во всех районах области.

К теме В части Украины – тревога уже более 12 часов: где россияне атакуют "Шахедами"

Что известно о последствиях российской атаки в Киевской области

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что по состоянию на 12:00 уже известно о трех раненых жителях региона.

Женщина 1965 года рождения с осколочными ранениями доставлена в больницу. Также пострадала женщина 1984 года рождения с пятимесячным ребенком. Предварительно, у матери черепно-мозговая травма. Малыш выпал из детской коляски – у девочки царапина бедра,

– отметил чиновник.

Кроме того, по словам главы ОВА, в Киевской области повреждены два энергетических объекта, а также 22 частных дома.

"Один дом уничтожен полностью. Еще один значительно поврежден. Также повреждены складское помещение, гаражи, три авто", – написал он.

Кроме этого, сейчас ликвидируются возгорания травяного настила в двух районах области.

В ГСЧС также показали последствия российского обстрела Киевской области. На территории области к работам привлечено 65 спасателей и 12 единиц техники.

Последствия вражеской атаки на Киевскую область / Фото ГСЧС

К слову, в Киеве из-за вражеского обстрела были проблемы со светом и водой в нескольких районах на правом берегу города. Речь идет о Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах столицы.

Кроме того, из-за вражеских ударов по энергосистеме Украины компания Укрэнерго ввела экстренные отключения по всем областям. Это означает, что все предварительно составленные графики не действуют.