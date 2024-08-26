У Київській ОВА наголосили, що наразі фахівці продовжують ліквідовувати наслідки ворожої масованої атаки. Їх фіксують в усіх районах області.

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Що відомо про наслідки російської атаки в Київській області

Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко наголосив, що станом на 12:00 вже відомо про трьох поранених жителів регіону.

Жінка 1965 року народження з осколковими пораненнями доставлена до лікарні. Також постраждала жінка 1984 року народження із п’ятимісячною дитиною. Попередньо, у матері черепно-мозкова травма. Маля випало із дитячого візочка – у дівчинки подряпина стегна,

– зазначив посадовець.

Окрім того, за словами глави ОВА, на Київщині пошкоджено два енергетичних об'єкти, а також 22 приватних будинки.

"Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі, три авто", – написав він.

Крім цього, наразі ліквідовуються загоряння трав’яного настилу у двох районах області.

У ДСНС також показали наслідки російського обстрілу Київської області. На території області до робіт залучено 65 рятувальників і 12 одиниць техніки.

Наслідки ворожої атаки на Київську область / Фото ДСНС

До слова, у Києві через ворожий обстріл були проблеми зі світлом і водою у кількох районах на правому березі міста. Мовиться про Шевченківський, Святошинський, Солом'янський та Голосіївський райони столиці.

Окрім того, через ворожі удари по енергосистемі України компанія Укренерго ввела екстрені відключення по всіх областях. Це означає, що всі попередньо складені графіки не діють.