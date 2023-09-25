Восстановим полностью: Садовый рассказал о судьбе разрушенных от обстрелов домов во Львове

В результате обстрелов Львова ракетами и "Шахедами" разрушены или повреждены большое количество жилых домов. Садовый рассказал, могут ли жители рассчитывать на помощь городских властей.

За последние месяцы Львов несколько раз подвергался воздушным атакам России. Мэр города Андрей Садовый заявил, что жители разрушенных домов получат компенсацию.

Смотрите также Система ПВО в лучшем состоянии, чем несколько месяцев назад, – Садовый о ситуации во Львове

Отстроят до конца года

Особенно ужасающими последствиями отличилась ракетная атака на Львов 6 июля. Тогда три вражеских ракеты попали в жилые дома на улице Стрыйской. 10 человек погибли, а 48 получили ранения.

Известно, что работа над восстановлением четырех наиболее поврежденных домов на этой улице уже началась.

По словам Садового, все жители на Стрыйской сотрудничают с властями города. Им предоставили возможность временного проживания и аренды жилья. Мэр подчеркнул, что разрушенные многоэтажки планируют восстановить.

Я думаю, что до конца года мы закончим строительство домов, отстроим их полностью, а затем перейдем к оборудованию внутри,

– подчеркнул Садовый.

То же касается другой локации, пострадавшей тогда от обстрела – верхние этажи были уничтожены.

Мы помогаем и компенсируем материально все расходы, необходимые для того, чтобы это отстроить,

– заявил мэр.

В то же время другая ситуация с бизнесом, у которого повреждены предприятия или сгорело имущество в результате ударов ракетами и "Шахедами". Садовый уточнил, что им дать средства напрямую из местного бюджета нельзя, но существует вариант отдельных льгот. Известно, что убытки бизнеса составили 450 миллионов гривен. Предприниматели должны предоставить отчеты о повреждениях. Мэр подчеркнул, что будут искать нестандартные варианты, чтобы помочь им.

Атаки на Львов: последние новости