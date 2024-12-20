"Ударили только для галочки": россияне высмеяли утреннюю атаку своих военных по Киеву
Утром 20 декабря Россия ударила баллистическими ракетами по Киеву. Пострадали гражданские объекты, один человек погиб.
Российское минобороны уже отчиталось об "успешном ударе" по столице Украины. Однако россияне устроили истерику в соцсетях, передает 24 Канал.
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Последствия обстрела Киева
В результате атаки на Киев пострадала гражданская инфраструктура: офисные здания, костел Святого Николая, тепломагистраль. В частности, повреждены дипломатические представительства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии, Черногории. Более 600 домов остались без теплоснабжения.
Однако российские военные заявили, что нанесли удар по зданию управления СБУ в Киеве, назвав это ответом на "недавнюю атаку западными ракетами по Ростовской области".
Кроме того, оккупанты сообщили об ударах по Киевскому конструкторскому бюро "Луч" и позициям систем противовоздушной обороны Patriot.
Россияне недовольны атакой на Киев
Впрочем, сами россияне возмущены из-за безрезультатности подобных "достижений". Свое недовольство они активно обсуждают в социальных сетях.
Россияне жалуются, что их военные бьют только "в ответ", демонстрируя пассивность. По их мнению, минобороны имитирует успех, ведь удары наносятся "неизвестно куда" и не имеют реальных результатов.
Гневные комментарии россиян: смотреть фото
Ранее 24 Канал показал фото последствий обстрела Киева.