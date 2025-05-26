Взрывы в Староконстантинове: мониторы пишут, город стал основной целью массированной атаки врага

Ракетный обстрел из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС осуществила российская армия ночью 26 мая. И едва ли не все ракеты направлялись в Староконстантинов, а также много БПЛА.

Об этом в один голос сообщали мониторинговые сообщества. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Воздушная атака на Староконстантинов 26 мая: что известно

Ночью 26 мая российская армия запустила много ударных БПЛА, и значительная часть их направлялась в Хмельницкую область, нацелившись на Староконстантинов.

Сначала об этом писали мониторинговые сообщества в телеграмме (насчитали чуть ли не несколько десятков дронов), а потом подтвердили и Воздушные силы. Там отметили, что атаку "Шахедов" на Староконстантинов осуществляли несколько групп БПЛА.

Ближе к 4 утра в воздушное пространство Украины залетели крылатые ракеты з Ту-95МС, о вероятных пусках которых также ранее писали мониторы. Воздушные силы написали уже по факту – что они фиксируются в нашем небе.

Далее оказалось, что все ракеты направились к тому самому Староконстантинову. Соответственно, жители Хмельницкой области слушали взрывы и работу Противовоздушной обороны.

Через полчаса ракеты закончились (предварительно, их не было много), но еще есть угроза от вероятных повторных пусков. Также в небе находятся БПЛА, и они все еще угрожают Староконстантинову. Воздушная тревога продолжается.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, взрывах, ракетных обстрелах, направлениях движения ударных БПЛА врага и других опасностях вы можете прочитать в нашем телеграме.

Почему враг так упорно пытается атаковать Староконстантинов