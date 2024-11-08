Превратилась в руины: россияне сбросили 3 КАБа на одну из лучших школ Сумщины

Российские войска 7 ноября нанесли удары по образовательному учреждению на Сумщине. В частности, по Краснопольскому лицею, что является важным образовательным учреждением громады.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию. В результате атаки здание местной школы получило значительные повреждения.

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Россияне частично разрушили школу

Атака вызвала масштабные разрушения в лицее. В результате взрывов пострадала не только структура здания, но и техника, необходимая для учебного процесса. Краснопольский лицей, который считался одним из лучших в громаде, сейчас частично превратился в руины.

Очень много повреждений: и окна, и внутренние перегородки, и компьютерная техника, и мультимедиа. Вообще все, что годами отстраивалось, уничтожено сегодня наглым врагом,

– рассказала секретарь Краснопольского совета Ирина Юхта.

Кроме школы, во время атаки было повреждено около 20 частных домов, принадлежащих мирным жителям громады.

К слову, российские войска используют беспилотники-приманки, имитирующие "Шахеды", чтобы преодолеть украинскую ПВО.

К тому же Россия увеличивает количество истребителей Ту-95 возле Украины, несмотря на заявления о прекращении ракетных атак.

Общее количество Ту-95МС вблизи Украины на 07 ноября составило 20 единиц, из них 12 – на базе "Оленья", 5 – на "Энгельс-2", 3 – на "Дягилево".