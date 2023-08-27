Удар был специфический, – Братчук сказал, на что была нацелена ночная атака России

Российские захватчики ночью 27 августа атаковали Украину ракетами типа Х-101/555/55 из стратегических бомбардировщиков. Особенность этой атаки заключалась в том, что противник использовал сложные маневры.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу о цели очередной ночной атаки россиян, заметив, что в Одесской области ночь была "4.5.0" – все спокойно.

Обратите внимание Была очень сложная схема маневров, – Гуменюк о ночной атаке

Вероятно, враг был ориентирован на то, чтобы таким образом обнаружить​ наши системы противовоздушной обороны. Для того чтобы подготовить следующую атаку.

"Удар был специфический. Оккупанты запускали не просто ракеты, а еще и осуществляли запуски фальшивых целей. Это было испытание", – подчеркнул спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

В чем особенность ночной ракетной атаки: смотрите видео

Активность вражеского флота

Россияне пытались менять тактику, потому что ракетоносители в Азовском море уже присутствовали. Оккупанты недавно совершили обстрел именно из акватории Азовского моря, тогда два "Калибра" летели в один из портов Одесской области.

Группировка Черноморского флота России находится в море на расстояниях, которые россияне считают безопасными. Хотя после громких заявлений армии малышей "Морских дронов" россияне вряд ли могут чувствовать себя свободно и безопасно в Азовском море, или даже в порту Новороссийск.

Ракетоноситель врага, по данным Военно-морских сил ВСУ, находится в Черном море, хотя накануне был в Азовском.

Мониторим ситуацию и работаем,

– добавил Братчук.

К сожалению, гражданское судоходство до сих пор сотрудничает со страной-оккупантом. Однако россияне уже чувствуют на себе первые проблемы, например, растет стоимость страховых полюсов. Она увеличивается от 200 тысяч долларов за рейс. Вообще активность сотрудничества судовладельцев с Россией уменьшилась.

Что известно о последней массированной атаке