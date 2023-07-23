Одесса вас ненавидит, – Труханов после ночного удара обратился к россиянам

Российский ракетный удар по Одессе ночью 23 июля прокомментировал и городской глава города Геннадий Труханов. Он, обратившись к россиянам, сказал, что "город ненавидит их".

Он также отметил, что оккупанты не имеют никаких моралей и ценностей. Труханов сказал, что ракетная атака по городу не только не сломает одесситов, а наоборот разозлит их и станет стимулом бороться против россиян дальше.

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Труханов прокомментировал обстрел Одессы

Мэр Одессы отметил, что это была одна из самых страшных ночей в городе. Он подчеркнул, что "сумасшедшие соседи" снова выпустили ракеты по мирной Одессе.

"Один человек погиб, много раненых. Повреждены многие жилые дома, памятники архитектуры. Разрушен Спасо-Преображенский собор", – сказал Труханов.

Глава Одессы также отметил, что ночью 23 июля он и спасатели вынесли из-под завалов собора Касперовскую икону Божией Матери – покровительницы Одессы. По его словам, всем пострадавшим оказывается помощь, на местах развернуты оперативные штабы.

Мэр Одессы обратился к россиянам после атаки на город

После этого Труханов перешел на русский и начал свою речь для россиян. Он подчеркнул, что Одесса презирает российских граждан.

Если бы вы знали, как вас ненавидит Одесса. Вы сражаетесь с маленькими детьми, с православными храмами. Да что говорить, ваши ракеты летят в кладбища,

– подчеркнул мэр Одессы.

Он также отметил, что за эту войну оккупантов называли по-разному. Однако это все "были ласковые названия".

"Вы просто существа без рода и племени. Морали и ценностей, и без будущего", – сказал Труханов.

Труханов обратился к россиянам после ракетных обстрелов Одессы / Видео из телеграм-канала "Одесса. Официально"

Мэр города подчеркнул, что россияне очень плохо знают одесситов. Он подчеркнул, что оккупанты не сломают жителей города, а лишь сделают более злыми.

Сила наших защитников умножена злобой и болью обычных людей станет для вас приговором, – добавил Труханов.

Закончил свое обращение мэр Одессы традиционным национальным лозунгом – Слава Украине!

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