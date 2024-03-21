Польша снова поднимала в небо истребители из-за российской ракетной атаки по Украине

Во время российской массированной ракетной атаки по Украине 21 марта Польша поднимала в небо свои истребители. Это было нужно, чтобы обезопасить себя на случай залета вражеских воздушных целей на территорию страны.

Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования польской армии в соцсети Х, ранее известной как твитер. Это уже не первый случай, когда Польша поднимает свои самолеты во время массированных российских атак по Украине, передает 24 Канал.

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Польша поднимала истребители во время атаки России по Украине

После 4 утра в оперативном командовании польской армии заявили, что ВСУ наблюдало ночью активную деятельность дальней авиации России, связанную с задачей авиационных и ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины.

Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и постоянный мониторинг ситуации,

– отметили польские военные.

Польское командование также предупредило население было о присутствии польских и союзнических истребителей в воздухе, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточном регионе страны.

В конце концов около 7 утра в оперативном командовании польской армии сообщили, что польские и союзные самолеты в воздушном пространстве Польши прекратили свою деятельность, поскольку уровень угрозы снизился.

В то же время военные отметили, что постоянно мониторят ситуацию на территории Украины и остаются в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши.

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