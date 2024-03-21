Польша снова поднимала в небо истребители из-за российской ракетной атаки по Украине
Источник:Dowództwo Operacyjne
Во время российской массированной ракетной атаки по Украине 21 марта Польша поднимала в небо свои истребители. Это было нужно, чтобы обезопасить себя на случай залета вражеских воздушных целей на территорию страны.
Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования польской армии в соцсети Х, ранее известной как твитер. Это уже не первый случай, когда Польша поднимает свои самолеты во время массированных российских атак по Украине, передает 24 Канал.
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Польша поднимала истребители во время атаки России по Украине
После 4 утра в оперативном командовании польской армии заявили, что ВСУ наблюдало ночью активную деятельность дальней авиации России, связанную с задачей авиационных и ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины.
Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и постоянный мониторинг ситуации,
– отметили польские военные.
Польское командование также предупредило население было о присутствии польских и союзнических истребителей в воздухе, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточном регионе страны.
В конце концов около 7 утра в оперативном командовании польской армии сообщили, что польские и союзные самолеты в воздушном пространстве Польши прекратили свою деятельность, поскольку уровень угрозы снизился.
В то же время военные отметили, что постоянно мониторят ситуацию на территории Украины и остаются в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши.
Поляки не впервые поднимали авиацию во время тревоги в Украине
- Польша поднимала в небо свою авиацию также 15 февраля, когда Россия атаковала Украину ракетами. В частности, тогда вооруженные силы предупредили жителей и гостей Польши, что командование начало все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства этой страны.
- До этого польская авиация взлетала в небо во время воздушной тревоги в Украине 7 февраля. Тогда Россия также наносила ракетные удары по территории нашего государства с дальней авиации.
- Стоит отметить, что во время массированной российской ракетной атаки главной целью оккупантов стал Киев. Там в результате обстрела ракетами пострадали по меньшей мере 13 человек, среди которых был ребенок, а также обломки вражеского оружия упали в нескольких районах украинской столицы.