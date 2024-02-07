Утром 7 февраля российская ракета двигалась в сторону польской границы. Представитель отдела по связям с общественностью Министерства обороны Польши Яцек Горышевский подтвердил, что авиация была поднята в небо из соображений безопасности.
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Почему Польша поднимала авиацию
Так, когда российские ракеты залетели во львовскую область, Польша и ее союзники подняли в небо свою авиацию. В Оперативном командовании Польши сообщили, что был запущен военный протокол по защите неба.
Горышевский отметил, что Польша активно участвует в миссиях противовоздушной обороны стран НАТО в рамках патрулирования воздушного пространства (Air Policing).
Сегодняшние события, связанные с массированной ракетной атакой дальнего радиуса действия со стороны Российской Федерации на Украину, особенно в контексте полномасштабного конфликта по ту сторону польской границы, оправдывают сотрудничество членов Альянса с целью обеспечения безопасности в воздушном пространстве НАТО,
– сказал Горышевский.
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Это не первый подобный случай
Ранее сообщалось, что Войско Польское регулярно мониторит ситуацию на территории Украины и находится в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши. В частности 2 и 13 января Польша также поднимала в небо авиацию.
Страна начала прибегать к таким мерам после атаки 29 декабря 2023 года – тогда воздушное пространство Польши нарушила российская ракета. Она залетела на 40 километров вглубь соседнего государства и через 3 минуты вернулась в Украину.