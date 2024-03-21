Про це повідомила пресслужба оперативного командування польської армії у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Це вже не перший випадок, коли Польща підіймає свої літаки під час масованих російських атак по Україні, передає 24 Канал.

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Польща підіймала винищувачі під час атаки Росії по Україні

Після 4 ранку в оперативному командуванні польської армії заявили, що ЗСУ спостерігало вночі активну діяльність дальньої авіації Росії, пов'язану з завданням авіаційних і ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України.

Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і постійний моніторинг ситуації,

– зазначили польські військові.

Польське командування також попередило населення було про присутність польських і союзницьких винищувачів у повітрі, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східному регіоні країни.

Зрештою близько 7 ранку в оперативному командуванні польської армії повідомили, що польські й союзницькі літаки в повітряному просторі Польщі припинили свою діяльність, оскільки рівень загрози знизився.

Водночас військові наголосили, що постійно моніторять ситуацію на території України та залишаються в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.

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