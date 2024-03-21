Про це повідомила пресслужба оперативного командування польської армії у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Це вже не перший випадок, коли Польща підіймає свої літаки під час масованих російських атак по Україні, передає 24 Канал.
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Польща підіймала винищувачі під час атаки Росії по Україні
Після 4 ранку в оперативному командуванні польської армії заявили, що ЗСУ спостерігало вночі активну діяльність дальньої авіації Росії, пов'язану з завданням авіаційних і ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України.
Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і постійний моніторинг ситуації,
– зазначили польські військові.
Польське командування також попередило населення було про присутність польських і союзницьких винищувачів у повітрі, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східному регіоні країни.
Зрештою близько 7 ранку в оперативному командуванні польської армії повідомили, що польські й союзницькі літаки в повітряному просторі Польщі припинили свою діяльність, оскільки рівень загрози знизився.
Водночас військові наголосили, що постійно моніторять ситуацію на території України та залишаються в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.
Поляки не вперше підіймали авіацію під час тривоги в Україні
- Польща підіймала в небо свою авіацію також 15 лютого, коли Росія атакувала Україну ракетами. Зокрема, тоді збройні сили попередили жителів та гостей Польщі, що командування розпочало всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору цієї країни.
- До цього польська авіація злітала у небо під час повітряної тривоги в Україні 7 лютого. Тоді Росія також завдавала ракетних ударів по території нашої держави з дальньої авіації.
- Варто зазначити, що під час масованої російської ракетної атаки головною ціллю окупантів став Київ. Там внаслідок обстрілу ракетами постраждало щонайменше 13 людей, серед яких була дитина, а також уламки ворожої зброї впали в кількох районах української столиці.