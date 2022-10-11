Россияне приберегли много ракет на осенне-зимний период, – Воздушные силы о массированных атаках

Подготовка к массированным ракетным ударам России по Украине 10 – 11 октября длилась не один и не два дня. Они долго накапливали ракеты, которыми цинично обстреляли наши мирные города.

Часть накопленных ракет пришлось использовать раньше

Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, оккупанты экономили и накапливали ракеты, чтобы обстреливать ими объекты критической инфраструктуры Украины в осенне-зимний период. Впрочем, часть из них пришлось использовать ранее запланированного как реакцию на повреждение Крымского моста 8 октября.

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Надо же было накормить своих обнищавших людей вот этим дерьмом, что они делают постоянно. Надо было как-то отреагировать на этот мост,

– заметил Игнат.

Он пояснил, что 10 – 11 октября Украину обстреливали высокоточными ракетами, которые далеко летят и метко стреляют – "Искандерами", "Калибрами", Х-101. Каждая из этих ракет стоит безумных денег, которые не вложатся в голову ни одному россиянину, особенно если перевести в рубли:

Х-101 – 13 миллионов долларов,

"Калибр" – 6 миллионов долларов,

"Искандер" – 3 миллиона долларов.

Россияне и дальше будут бить по критической инфраструктуре

10 октября оккупанты выпустили по Украине. По данным Forbes, эта атака обошлась России в 400 – 700 миллионов долларов

Несмотря на то, что россияне потратили на свою месть очень много ракет, они использовали еще не весь запас. Поэтому следует готовиться к подобным ударам при более сложных условиях – когда на улице будет холоднее, и ремонтировать повреждения будет тяжелее.

"Сейчас пойдут холода, люди начнут включать отопление. Вода, газ, отопление – все зависит от электроэнергии, и они будут бить и дальше, с большой вероятностью, по критическим объектам, в том числе электрическим станциям и подстанциям", – подчеркнул Игнат.

Он добавил, что, к счастью, по прогнозам синоптиков, этой зимой не будет слишком суровых морозов, так что зима будет играть на стороне Украины. Впрочем, все равно каждому нужно позаботиться о себе, а также энергетике страны, пытаясь сократить потребление электроэнергии в час пик.

Юрий Игнат о массированных ракетных атаках по Украине: смотрите видео

Россияне бьют по критической инфраструктуре Украины