В Воздушных силах объяснили, почему российские ракеты так часто меняют траекторию

Ночью 27 августа оккупационные войска в очередной раз нанесли удар по Украине. Во время атаки вражеские ракеты меняли траекторию движения.

В эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему российские ракеты так часто меняют траекторию. Об этом пишет 24 Канал.

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"Противник делает это специально"

Юрий Игнат отметил, наши военные давно знают, что оккупанты запускают ракеты, они разворачиваются на 180 градусов и летят в другую сторону. Так что это для Воздушных сил не новость.

Противник специально это делает, прокладывает таким образом. Это помогает ему делать определенный анализ нашей противовоздушной обороны,

– отметил спикер.

Также добавил, что ракеты могут менять направление движения столько, сколько им хватит запаса хода. В частности, Х-101 по тактико-техническим характеристикам могут лететь тысячи километров в час. Кстати, оккупанты заявляли о 5500. Впрочем, по мнению Игната, это разве что при благоприятных условиях. Ведь учитывая высоту полета, маневры, понятно, что это меньшая дальность.

Как их (ракеты – 24 Канал) запрограммируют, так они и могут летать, "наматывать круги". Высокотехнологичное оружие для того и создано, чтобы преодолевать системы противовоздушной обороны,

– рассказал спикер Воздушных сил.

Заметил, что эта цель считается сложной для средств ПВО. Впрочем, украинские защитники уничтожают вражеские ракеты.

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Сколько российских ракет сбили этой ночью