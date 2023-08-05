Хватило одного слова: Ким точно описал россиян после их массированной ракетной атаки
Источник:Виталий Ким
Россияне массово атаковали Украину крылатыми ракетами. Виталий Ким после этого выразил все, что думает о российских захватчиках.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал российские массовые ракетные обстрелы Украины. Своими мыслями он поделился в соцсетях.
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Что сказал Ким о россиянах
Виталий Ким назвал российских захватчиков одним словом.
Л*хи,
– написал он.
Глава Николаевской ОВА также отметил, что в прошлый раз захватчики не попали ни в одну из целей. По его мнению, во время атаки 5 августа россияне тоже зря потратили свои "Кинжалы".
Кроме этого, он отметил, что на его памяти не было еще ни разу мирных переговоров, которые бы не сопровождались ракетным ударом России.Обратите внимание! 5 августа в Саудовской Аравии начался саммит. Около 40 стран, среди которых есть США и Китай, будут обсуждать в Джидде украинскую формулу мира. Россию на это мероприятие не пригласили.
Что известно о ракетных обстрелах Украины Россией
- Страна-агрессорка провела комбинированную атаку. Россияне запустили крылатые ракеты не только со своей территории, но и из Белоруссии.
- Захватчики использовали "Кинжалы" и "Калибры". В Запорожье и в Хмельницкой области люди слышали взрывы. Предварительно также могло быть громко на Киевщине.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты нанесли удар по пригороду Запорожья. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
- Очередную агрессию России против Украины прокомментировал Владимир Зеленский. Он заявил, что оккупанты пытались избивать по Хмельницкой области и "Мотор Сечи". Наша ПВО сбила часть ракет противника. Украинский лидер выразил защитникам за это благодарность.
- В своем традиционном обращении к украинцам президент подчеркнул, что такие атаки ничего не дадут россиянам. По его словам, России не удастся подменить международное право террором, кризисами или каким-либо устрашением.
- Следует заметить, что Россия обстреляла Украину именно в день проведения саммита в Саудовской Аравии, на который страну-агрессорку не пригласили. Это мероприятие с участием около 40 стран посвящено украинской формуле мира.