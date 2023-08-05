Хватило одного слова: Ким точно описал россиян после их массированной ракетной атаки

Россияне массово атаковали Украину крылатыми ракетами. Виталий Ким после этого выразил все, что думает о российских захватчиках.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал российские массовые ракетные обстрелы Украины. Своими мыслями он поделился в соцсетях.

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Что сказал Ким о россиянах

Виталий Ким назвал российских захватчиков одним словом.

Л*хи,

– написал он.

Глава Николаевской ОВА также отметил, что в прошлый раз захватчики не попали ни в одну из целей. По его мнению, во время атаки 5 августа россияне тоже зря потратили свои "Кинжалы".

Кроме этого, он отметил, что на его памяти не было еще ни разу мирных переговоров, которые бы не сопровождались ракетным ударом России.

Что известно о ракетных обстрелах Украины Россией

Страна-агрессорка провела комбинированную атаку. Россияне запустили крылатые ракеты не только со своей территории, но и из Белоруссии.

Захватчики использовали "Кинжалы" и "Калибры". В Запорожье и в Хмельницкой области люди слышали взрывы. Предварительно также могло быть громко на Киевщине.

Впоследствии стало известно, что оккупанты нанесли удар по пригороду Запорожья. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Очередную агрессию России против Украины прокомментировал Владимир Зеленский. Он заявил, что оккупанты пытались избивать по Хмельницкой области и "Мотор Сечи". Наша ПВО сбила часть ракет противника. Украинский лидер выразил защитникам за это благодарность.

В своем традиционном обращении к украинцам президент подчеркнул, что такие атаки ничего не дадут россиянам. По его словам, России не удастся подменить международное право террором, кризисами или каким-либо устрашением.

Следует заметить, что Россия обстреляла Украину именно в день проведения саммита в Саудовской Аравии, на который страну-агрессорку не пригласили. Это мероприятие с участием около 40 стран посвящено украинской формуле мира.

5 августа в Саудовской Аравии начался саммит. Около 40 стран, среди которых есть США и Китай, будут обсуждать в Джидде украинскую формулу мира. Россию на это мероприятие не пригласили.