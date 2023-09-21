Ракетная атака России на Дрогобыч: во Львовской ОВА рассказали о последствиях

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Страна-агрессор трижды ударила по Дрогобычу Львовской области.

Первый заместитель главы Львовской ОВА Андрей Годик в эфире телемарафона прокомментировал ракетную атаку России 21 сентября. Он рассказал о ситуации в Дрогобыче, передает 24 Канал.

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Что известно о последствиях атаки России

Годик заявил, что в Дрогобыче ракетные удары со стороны страны-агрессора повлекли за собой значительные разрушения промышленных объектов. Российские оккупанты разрушили складские помещения, расположенные неподалеку друг от друга. По его словам, захватчики ударили именно по гражданским объектам, не несшим никакого военного назначения. Никаких военных объектов рядом тоже не было.

В результате ракетного удара произошло возгорание на двух локациях. Площадь возгорания была незначительной, поэтому ближе к десяти часам утра силами ГСЧС пожар был локализован и погашен полностью,

– сказал представитель Львовской ОВА.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий прокомментировал атаку России на Дрогобыч в своих соцсетях. Он заявил, что было 3 прилета: два по промышленному объекту и один – по частному двухэтажному складу. По его словам, информация о пострадавших не поступала.

Руководитель Дрогобычской РВА Степан Кулиняк в эфире телемарафона подтвердил информацию о 3 попаданиях. Он заявил, что на месте работали спасатели. По его словам, на промышленных объектах находились работники в момент российской атаки, однако, к счастью, сообщений о погибших или пострадавших нет.

Россия атаковала Дрогобыч утром