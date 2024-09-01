Среди них есть дети 7 и 13 лет: что известно о пострадавших из-за удара по Сумах
Российские военные обстреляли Сумы, в результате чего пострадало образовательное учреждение. Известно, что есть пострадавшие из-за удара, в том числе дети.
Просто таки накануне начала нового учебного года, 1 сентября в 20:50, захватчики атаковали центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом в Сумах. В этом материале 24 Канал рассказывает, что известно о пострадавших.
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Пострадавшие во время атаки по Сумах
Сумской городской совет со ссылкой на заместителя мэра Станислава Полякова около 22:55 отметил, что госпитализированы четверо пострадавших в результате обстрела Сум.
Вскоре власти уточнили, что общее количество пострадавших составляет 13 человек:
- 4 человека в стационаре;
- еще 4 – получили помощь на месте;
- 5 человек будут лечиться амбулаторно.
По предварительной информации, жертв нет,
– говорится в сообщении.
Журналистам Суспильного по состоянию на 22:52 известно о двух раненых детях в результате российского удара. Это 7-летний мальчик и 13-летняя девочка.
По оценкам властей, ориентировочно было повреждено до 400 окон в жилых домах. Специалисты ГСЧС и структурные подразделения городского совета оперативно начали работы по ликвидации последствий обстрела.
Пострадавших, которым негде ночевать, готовы принять:
- школы № 7 и № 22;
- садики № 22 и № 23;
- ГУЗ "Сумское межрегиональное высшее профессиональное училище":
- ГПТУЗ "Сумской центр ПТО по дизайну и сфере услуг".
Смотрите также Мощный взрыв снова слышали в Сумах: туда летела ракетаОбратите внимание! Сумская ОВА акцентировала, что российские террористы в очередной раз совершили преступление против мирного населения. Образовательное здание, что было под прицелом врага, расположено среди жилого микрорайона города.