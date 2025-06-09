Мониторы фиксируют вылет Ту-95МС в России: есть угроза ракетного обстрела

Ту-95МС, стратегические бомбардировщики российской армии, около полуночи на 9 июня поднялись в воздух. Вылет, скорее всего, боевой.

Об этом информируют мониторинговые сообщества в телеграмме. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Этой же ночью На Украину летят новые группы "Шахедов": где сейчас звучит тревога

Враг поднял в воздух Ту-95 ночью 9 июня: какая угроза для Украины

Ночью 9 июня в Украине актуальна угроза от дронов-камикадзе – продолжается массированный налет БпЛА врага. Воздушную тревогу объявили в большинстве областей, также она продолжается в Киеве – там уже сообщали о взрывах в работу ПВО.

Одновременно с этим враг поднял в воздух свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Пока об этом написали только мониторы. Они же говорят, что готовятся к вылету другие самолеты – Ту-22М3.

Сейчас вражеские самолеты направляются в зону пуска крылатых ракет. Также в море по меньшей мере 3 носителя "Калибров", может еще и запускаться баллистика. И не забываем о МиГ-31К с его "Кинжалами".

Так что, если вылет Ту-95МС боевой, пуски ракет возможны:

Из района Энгельса – до 3 часов ночи, подлет до нас за час.

Из района Каспийского моря – до 4 утра, также будут лететь к нам дол часа.

Количество бортов в воздухе точно не известно. Добавим, что предыдущий раз враг применил их для массированной комбинированной атаки на Украину 6 июня.

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