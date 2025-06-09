Про це інформують моніторингові спільноти у телеграмі. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Цієї ж ночі На Україну летять нові групи "Шахедів": де зараз лунає тривога

Ворог підняв у повітря Ту-95 вночі 9 червня: яка загроза для України

Уночі 9 червня в Україні актуальна загроза від дронів-камікадзе – триває масований наліт БпЛА ворога. Повітряну тривогу оголосили у більшості областей, також вона триває у Києві – там вже повідомляли про вибухи у роботу ППО.

Одночасно із цим ворог підняв у повітря свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Поки що про це написали тільки монітори. Вони ж кажуть, що готуються до вильоту інші літаки – Ту-22М3.

Наразі ворожі літаки прямують до зони пуску крилатих ракет. Також у морі щонайменше 3 носії "Калібрів", може ще й запускатися балістика. І не забуваймо про Міг-31К з його "Кинджалами".

Отже, якщо виліт Ту-95МС бойовий, пуски ракет можливі:

З району Енгельса – до 3 години ночі, підліт до нас за годину.

З району Каспійського моря – до 4 ранку, також летітимуть до нас дол години.

Кількість бортів у повітрі точно не відома. Додамо, що попередній раз ворог застосував їх для масованої комбінованої атаки на Україну 6 червня.

Зверніть увагу: оперативно про повітряні тривоги, ракетні обстріли та інші небезпеки ви можете прочитати у нашому телеграмі.