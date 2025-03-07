Ракетная угроза: враг поднял в небо Ту-95МС: враг поднял в небо Ту-95МС

Россия продолжает атаковать Украину. В ночь на 7 марта наблюдается взлет группы бортов Ту-95МС с аэродрома Оленья.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Если в вашей области объявлена воздушная тревога, призываем не игнорировать угрозу и направляться в укрытие.

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Возможна ли ракетная атака этой ночью

В мониторинговых каналах сообщают о взлете четырех бортов Ту-95мс юго-восточным курсом в направлении Каспийского региона с аэродрома Оленья, из-за чего могут объявить воздушную тревогу. Там отмечают, что в случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область состоится около 03:00.

Добавим, что в районе Энгельса самолеты будут в 02:50 – 03:30. Если пуски состоятся оттуда – ракеты войдут в украинское воздушное пространство около 03:20 – 04:00.

Стоит отметить, что в районе Каспийского моря самолеты будут в 03:50 – 05:00. В случае, если пуски состоятся оттуда – ракеты будут в воздушном пространстве Украины около 04:50 – 06:00.