Теперь будут охотиться активнее: какие объекты Россия пытается атаковать в первую очередь

Украина ожидает появления американских истребителей F-16. Следовательно, российские оккупанты могут активнее атаковать украинские аэродромы.

Украинские аэродромы и так под постоянным прицелом врага, но чем ближе дата поступления самолетов F-16, тем больше ударов может наносить Россия. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что почти через каждый обстрел захватчики пытаются атаковать Староконстантинов.

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Что пытается сделать Россия

Там еще с советских времен располагается аэродром и россиянам об этом известно. Однако враг будет пытаться атаковать не только там, но и в других местах.

Цель – сорвать, отсрочить развертывание F-16. Россия стремится нанести такие повреждения, ремонт которых потребует значительного времени и, соответственно, это с каждым разом будет откладывать возможности появления F-16,

– сказал Мусиенко.

Впрочем, опыт Воздушных сил и отдельных авиационных бригад свидетельствует о том, что восстановление происходит очень быстро. Украинским защитникам удается беречь самолеты и личный состав, а также минимизировать любые риски от этих атак.

"Время от времени такие обострения происходят, они были год назад по аэродромам, есть сейчас и, возможно, будут еще активнее, потому что появилась информация о Mirage 2000. Понятно, что поставки будут не прямо сейчас, но россияне будут пытаться повредить аэродромы, чтобы Украина не получила пополнение авиации", – объяснил Мусиенко.

Так, с появлением западных истребителей у Украины появится больше возможностей и потенциала с точки расширения носителей Storm Shadow/SCALP-EG, которые могут бить по наземным объектам. Поэтому Россия будет стремиться этому помешать.

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