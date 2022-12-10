Приблизительно 50% энергоинфраструктуры Украины значительно повреждены, часть уничтожена, – Кубраков

В течение нескольких месяцев россияне целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру Украины. Наши энергетики – титаны, но следует понимать, что масштабы разрушений поражают, так что не все удается восстановить.

В Украине продолжают отключать абонентов от электроэнергии. Делают это для того, чтобы была возможность не перегружать сеть, а также устранять последствия ракетных атак по объектам энергетической инфраструктуры.

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Почти половина объектов потерпела разрушения

Как отметил в интервью министр инфраструктуры Александр Кубраков, Украина испытала серьезные проблемы из-за обстрелов России. По его словам, около 50% критической энергетической инфраструктуры разрушены, некоторые объекты полностью. Он также отметил, что для защиты целей украинцы использовали все возможные средства. В том числе большие мешки с песком.

Журналисты также обратили внимание на ежедневные отчеты "Укрэнерго". Они отметили, что государственный энергопоставщик сообщает, что ситуация "остается сложной, но контролируемой".

В то же время, подчеркивают в издании, представители компании признают проблемы, с которыми пришлось столкнуться. Они отмечают, что все тепловые и гидроэлектростанции получили частичные повреждения. Кроме того, электроэнергию в сеть не поставляет находящаяся под оккупацией Запорожская АЭС.



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Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру