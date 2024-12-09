Этой осенью Россия запустила по Украине вчетверо больше ракет и дронов, чем прошлой, – WSJ

За три месяца осени 2024 года Россия запустила по украинским городам и селам более 6 тысяч ракет и беспилотников. Это в четыре раза больше, чем за такой же период в 2023 году.

92% всех дальнобойных боеприпасов, выпущенных за последние три месяца, были беспилотниками и ложными целями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Чем Россия атаковала Украину в течение осени

Около половины запущенных дронов могут быть невооруженными приманками. По данным WSJ, Россия использует дешевые беспилотники-приманки, чтобы истощить украинскую ПВО.

Вероятно, запускать по Украине такое количество беспилотников России позволяет завод в Татарстане. В издании говорят, что страна-агрессор может производить 1200 аналогов иранских "Шахедов" в месяц.

Однако в Украине пытаются противостоять российским атакам и активно применяют для этого методы радиоэлектронной борьбы. К примеру, в октябре 93% беспилотников и чуть более 8% баллистических и гиперзвуковых ракет было перехвачено и потеряно. Тогда как в ноябре уже удалось перехватить более 40% ракет.

В WSJ придерживаются мнения, что на показатель перехвата вражеских дронов в Украине влияет более низкое качество российских аналогов "Шахедов", чем в оригинальных дронах.

В ночь на 9 декабря Россия атаковала Украину. Враг запустил 2 управляемые авиационные ракеты, а также 37 ударных БПЛА типа "Шахед". Украинским Силам ПВО удалось уничтожить 2 ракеты X-59/69 и 18 беспилотников.