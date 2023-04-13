Россия может активизировать ракетные удары осенью, – Генштаб ВСУ

Украинские военные предупредили, что россияне могут активизировать свои ракетные атаки по Украине осенью 2023 года. Ведь оккупанты планируют в июне начать производить ракеты Х-50.

На брифинге 13 апреля заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов также заявил, что Кремль потратил с февраля 2022 года по меньшей мере 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия. В частности, Россия использовала, по меньшей мере, 8 тысяч этих ракет, в основном – класса "земля-земля", пишет 24 Канал.

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Что известно об угрозе ракетных атак осенью 2023 года

Следует отметить, что по имеющимся данным в июне этого (2023 – 24 Канал) года Россия планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны,

– заявил Громов.

Однако заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ пояснил, что на нынешнем уровне производства Россия не сможет восстановить резерв ракет в среднесрочной перспективе.

"Это потенциально может поставить под угрозу способность Москвы защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границе со странами НАТО", – рассказал бригадный генерал.

Что известно о российских ракетах Х-50

Россия хочет начать производить ракеты Х-50, которые могут поражать цели на расстоянии до 1,5 тысячи километров. Согласно данным самих россиян, эти ракеты:

имею длину – 6 метров;

вес – 1 600 килограммов;

крейсерскую скорость полета – 700 километров в час (максимальная – 950).

Их могут переносить бомбардировщики Ту-22М3 и стратегические Ту-95МС и Ту-160. Х-50 якобы является дозвуковой, использует систему наведения стратегической ракеты Х-101. Однако, в отличие от последней, имеет меньший по размеру планер.

Россия пересмотрит стратегические цели захвата Левобережья

На этом же брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Россия из-за большого количества потерь пересмотрит стратегические цели по захвату Левобережья Украины.

По словам Громова, сокращение военного потенциала России почти наверняка заставит ее в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны. Включая поэтапный захват всего Левобережья Украины в 2023 году. Детальнее о неутешительных прогнозах для Кремля – читайте по ссылке.