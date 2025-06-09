Польша поднимала в небо авиацию на фоне ракетной атаки по Украине

В ночь на 9 июня Польша подняла в небо свои военные самолеты в ответ на очередную массированную ракетную атаку России по Украине. В боевую готовность привели и наземные системы ПВО и РЛС.

Это были превентивные меры безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.

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Польша поднимала в небо истребители

В связи с интенсивным воздушным нападением Российской Федерации на территорию Украины, утром началась активность польских и союзных воздушных судов в польском воздушном пространстве,

– говорится в сообщении.

К вероятному отражению атаки привлекли все имеющиеся средства и ресурсы. В частности, приведены в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

"Эти действия носят превентивный характер и предпринимаются с целью обеспечения безопасности и мониторинга ситуации в непосредственной близости от границ Республики Польша", – добавили польские военные.

В ночь на 9 июня Россия осуществила массированную атаку ракетами и дронами по Украине.