Ракеты могут не долетать до границы Украины: в Воздушных силах рассказали, что для этого нужно

В России на вооружении сейчас находятся самолеты Су-35 и Миг-31БМ, способные применять ракеты повышенной дальности. Существует условие, при котором они бы просто не долетали до границ Украины.

Об этом рассказал начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов. По его словам, Украине необходимы современные западные истребители.

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Российские ракеты могут не долетать до Украины

Голубцов отметил, что, конечно, тактического или оперативного преимущества у врага в воздухе нет, поскольку Украина получила от стран-партнеров достаточно мощную помощь, в частности:

радиолокационные станции обнаружения, наблюдения,

зенитные ракетные комплексы,

И все видят на практике, как эти комплексы работают и каков процент поражения целей. Но на вооружении у российской авиации сейчас находятся самолеты Су-35 и Миг-31БМ. Они способны применять ракеты повышенной дальности и большой дальности, ракеты Р-77, это на расстоянии более 100 километров,

– добавил генерал.

По его словам, ракеты Р-37 могут применяться на расстоянии более 200 километров.

"У нас пока такой возможности нет. Если бы нам просто платформу, которая способна применить, например, ракеты воздух-воздух американские AIM-120 – у них дальность около 180 километров – мы бы просто не допустили их приближение к границам на расстояние пуска этих ракет", – объяснил Голубцов.

Он добавил, что для того, чтобы применить управляемые авиабомбы, оккупанты вынуждены подходить на расстояние 40 – 45 километров. Иногда россияне рискуют, и для того чтобы они летели дальше, подходят на расстояние даже 30 – 35 километров.

"Есть участки, на которых у нас не хватает зенитных комплексов и они могут это делать безнаказанно. Там, где есть возможность, их уничтожают. Они оттягивают авиацию снова вглубь своей территории. При наличии самолетов F-16, мы могли бы просто не допустить их до этих рубежей они отказались бы от применения этих бомб, потому что тогда они падали бы на голову своим же войскам", – подытожил начальник авиации.

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