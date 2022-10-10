Украина должна быть готова к еще одному "удару" после ракетного террора России

10 октября 2022 , 20:32
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Оксана Забужко

Источник:

фейсбук Оксаны Забужко

И еще: теперь смотрим на Запад и следим за руками.

Волки в овечьих шкурах уже наготове

Подозреваю, что сейчас массово повыползают на свет с призывом "немедленно садиться за стол переговоров!" все тараканы газпромовской кормушки! Маск – это только пробная пуля была.

Важно Кремлевские сами себе наложили на голову огромную кучу: какой ответ "прилетит" России

"Принуждение к переговорам" – вот на что это больше всего похоже.

Ибо, как уже сказал один из их пропагандистов, "еще два месяца такой войны, и в России будет революция!". Ничего, мы подождем. Слава ВСУ.

Советуем Российские эсэсовцы из академий ФСБ не усвоили главный урок об Украине

Что произошло в Украине 10 октября

К теме – психолог посоветовала, как преодолеть стресс после массированных ракетных ударов по Украине: смотрите видео

 

Автор: Оксана Забужко